"Лучше прикрыть театр": тренеры Шахтера и Зари призвали остановить сезон УПЛ

Cпециалисты не видят смысла проводить поединки без болельщиков.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру и наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник считают, что в украинской Премьер-лиге необходимо сделать паузу на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Матч 23-го тура чемпионата Украины между командами в Запорожье прошел при пустых трибунах. Луганчане праздновали победу со счетом 1:0.

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Тренеров цитирует пресс-служба "Зари".

"Мы никогда не сможем к этому адаптироваться. Душа стадиона - это всегда болельщики. Стадионы без болельщиков - это стадионы без души. Это как будто мы находимся в театре, актеры играют на сцене, но для пустого зала. Лучше прикрыть на время театр, чем переживать такую ситуацию. Футбол - это игра эмоций, кажется, что эмоций на стадионе нет без болельщиков.

В четверг даже я не прочувствовал эти эмоции, когда победил, а сегодня не почувствовал, когда проиграл. Большинство чемпионатов Европы сделали паузу, и я думаю, что собрание УЕФА уже во вторник даст правильный совет. Нужно принимать все меры, пока не стало слишком поздно", - отметил Каштру.

Скрипнику также не понравилась атмосфера минувшего поединка:

"Мы первый раз играли без болельщиков. Это накладывает негативный отпечаток. Когда ты играешь дома и видишь, что трибуны живут и поддерживают твою команду, от этого всегда легче.

События, которые происходят во всем мире, накладывают отпечаток. Если сейчас будет пауза и мы понимаем, что чемпионат не заканчивается, то готовимся дальше. Подождем вторника. Мы готовы ко всему. К паузе или приостановке чемпионата.

Я думаю, что нужно сделать паузу. Давайте успокоимся, а потом все вместе с болельщиками наиграемся в футбол. Будем радоваться футболу, а не переживать за то, что сейчас происходит в мире. Лучше сделать паузу и дождаться того момента, когда все вместе будем радоваться спорту. Вся борьба еще впереди. Мы с пониманием отнесемся к любому предстоящему решению и ждем вторника".

Во вторник, 17 марта, состоится заседание УЕФА, на котором могут принять решение об остановке всех футбольных турниров и переносе Евро-2020.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы.