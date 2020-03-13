УЕФА официально приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы

Игры, которые должны были состояться на следующей неделе, отложены.

УЕФА отложил все матчи еврокубковых турниров, которые должны были состояться на следующей неделе, в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Перенесены все оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были пройти 17 и 18 марта, все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, которые были запланированы на 19 марта, а также матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА (17 и 18 марта).

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Таким образом, перенесен в том числе и ответный матч "Шахтера" против "Вольфсбурга" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позже.

Жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на 20 марта, также отложены.

Ранее УНИАН сообщал о том, что коронавирус добрался до АПЛ: заразились тренер "Арсенала" и футболист "Челси".