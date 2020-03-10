Во Франции подтвердили проведение футбольного матча с Украиной без болельщиков

Украинской сборной еще в одном поединке придется играть при пустых трибунах.

Товарищеский матч между сборными Франции и Украины, который запланирован на 27 марта, пройдет без зрителей.

Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, передает rtl.fr.

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Матч пройдет при пустых трибунах в связи с распространением коронавируса.

Встреча будет проведена на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени.

Отметим, что в связи с коронавирусом во Франции приняли решение проводить все матчи национального чемпионата без зрителей вплоть до 15 апреля.

Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно, что товарищеский матч Польша - Украина также пройдет при пустых трибунах.