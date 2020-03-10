цей матеріал доступний українською

Во Франции подтвердили проведение футбольного матча с Украиной без болельщиков

19:23, 10 марта 2020
Футбол
118 0
Команды сыграют на Стад де Франс без зрителей / фото: twitter.com/StadeFrance

Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, передает rtl.fr.

Читайте такжеУкраинского футболиста могут не отпустить в сборную из-за коронавируса в Италии

Матч пройдет при пустых трибунах в связи с распространением коронавируса.

Встреча будет проведена на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени.

Отметим, что в связи с коронавирусом во Франции приняли решение проводить все матчи национального чемпионата без зрителей вплоть до 15 апреля.

Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно, что товарищеский матч Польша - Украина также пройдет при пустых трибунах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter