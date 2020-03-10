Снова коронавирус: товарищеский матч Польша - Украина пройдет без зрителей

Команда Андрея Шевченко сыграет сразу два поединка при пустых трибунах в марте.

Товарищеский матч между сборными Польши и Украины состоится без болельщиков из-за угрозы коронавируса.

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Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицки на своей странице в Twitter.

По словам Савицки, на пустых стадионах пройдут матчи сборной Польши против Финляндии во Вроцлаве 27 марта, а также с Украиной 31 марта в Хожуве.

Стоит отметить, что из-за коронавируса в Польше уже закрыли для посещения матчи национального чемпионата по футболу, а также другие массовые мероприятия.

Ранее стало известно, что матч между сборными Франции и Украины в Сен-Дени 27 марта также может пройти при пустых трибунах. Французское правительство до 15 апреля ограничило максимальное количество болельщиков на любом спортивном мероприятии до тысячи человек и рекомендовало вовсе не допускать людей на стадионы.

Напомним, практически во всех странах континента были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Лидером в этой статистике является Италия, где власть приняла решение закрыть для посещения все спортивные соревнования на ближайший месяц.

Как сообщал УНИАН, в Италии был официально остановлен сезон Серии A из-за эпидемии коронавируса.