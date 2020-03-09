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Последствия коронавируса: Роналду перед матчем Ювентуса приветствовал невидимых болельщиков (видео)

11:34, 09 марта 2020
Футбол
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Криштиану Роналду / REUTERS

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду взаимодействовал с пустыми трибунами перед началом поединка с "Интером" в 26-м туре чемпионата Италии.

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Туринцы одержали победу в дерби со счетом 2:0, а игра проходила при пустых трибунах "Альянц Стадиум". Причиной отсутствия болельщиков стала вспышка коронавируса, из-за которой итальянские власти закрыли для посещения все спортивные мероприятия до начала апреля.

Роналду решил повеселить журналистов и отбил пять невидимым болельщикам, когда вышел из автобуса после прибытия на арену. Также португалец поприветствовал пустые трибуны во врем разминки.

REUTERS

"Ювентус" благодаря этой победе удержался на первой строчке в турнирной таблице Серии А, опережая "Лацио" на одно очко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что матч с "Интером" стал юбилейным для Роналду.

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