Последствия коронавируса: Роналду перед матчем Ювентуса приветствовал невидимых болельщиков (видео)

Португалец с юмором отреагировал на пустые трибуны стадиона.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду взаимодействовал с пустыми трибунами перед началом поединка с "Интером" в 26-м туре чемпионата Италии.

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Туринцы одержали победу в дерби со счетом 2:0, а игра проходила при пустых трибунах "Альянц Стадиум". Причиной отсутствия болельщиков стала вспышка коронавируса, из-за которой итальянские власти закрыли для посещения все спортивные мероприятия до начала апреля.

Роналду решил повеселить журналистов и отбил пять невидимым болельщикам, когда вышел из автобуса после прибытия на арену. Также португалец поприветствовал пустые трибуны во врем разминки.

Cristiano Ronaldo taking in this closed doors idea in the best way 😭pic.twitter.com/cJYUVMOKE6 — TC. (@TotalCristiano) March 8, 2020

"Ювентус" благодаря этой победе удержался на первой строчке в турнирной таблице Серии А, опережая "Лацио" на одно очко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что матч с "Интером" стал юбилейным для Роналду.