Ворскла завершила первый этап УПЛ домашней победой

В 22-м туре чемпионата Украины полтавчане принимали "Олимпик".

В Полтаве завершился матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между "Ворсклой" и "Олимпиком". Хозяева одержали минимальную победу.

На 63-й минуте Владислав Кулач реализовал пенальти за фол Дмитрия Гришко. Этот гол остался единственным в матче.

"Олимпик" доигрывал матч в меньшинстве - на 78-й минуте с поля был удален Андрей Кравчук.

"Ворскла" набрала 20 очков и завершила первый этап УПЛ на девятой позиции. У "Олимпика" - 18 очков и одиннадцатая строчка.

"Ворскла" - "Олимпик" - 1:0

Гол: Кулач, 63 (с пенальти)

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Баенко (Якубу, 56), Скляр, Пуцлин, Шехич, Кулач (Ребенок, 76), Луизао, Степанюк (Васин, 63)

"Олимпик": Кичак, Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко, Цымбалюк, Кравченко (Е. Пасич, 46), Политыло, Кравчук, Дегтярев (Тейшейра, 73), Шахаб (Баланюк, 57)

Удаление: Кравчук, 78 (повторное предупреждение)

Ранее УНИАН также сообщал о том, что каждый клуб УПЛ в следующем году должен будет создать женскую команду.