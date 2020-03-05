Бекхэм возглавил рейтинг футболистов, с которыми болельщицы хотели бы переспать
18:31, 05 марта 2020Футбол
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44-летний экс-футболист по-прежнему пользуется популярностью.
Дэвид Бекхэм / REUTERS
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм возглавил рейтинг футболистов, с которыми болельщицы больше всего хотели бы переспать.
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на опрос портала ticketgum.com.
44-летний Бекхэм набрал 21,25 % голосов и опередил вратаря "Тоттенхэма" Пауло Гассанигу (15%), а также полузащитника "Челси" Рубена Лофтуса-Чика (13,76%).
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Дэвид Бекхэм - 21,25%
2. Пауло Гассанига - 15%
3. Рубен Лофтус-Чик - 13,75%
4. Андре Гомеш - 11,25%
5. Марко Асенсио - 8,75%
6. Оливье Жиру - 7,5%
7. Жерар Пике - 7,5%
8. Криштиану Роналду - 6,25%
9. Лионель Месси - 5%
10. Серхио Рамос - 3,75%.
Пауло Гассанига / фото: tottenhamhotspur.com
Рубен Лофтус-Чик / REUTERS
Ранее УНИАН также сообщал о том, что клуб Бэкхема потерпел поражение в своем дебютном матче.
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