Бекхэм возглавил рейтинг футболистов, с которыми болельщицы хотели бы переспать

44-летний экс-футболист по-прежнему пользуется популярностью.

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм возглавил рейтинг футболистов, с которыми болельщицы больше всего хотели бы переспать.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на опрос портала ticketgum.com.

44-летний Бекхэм набрал 21,25 % голосов и опередил вратаря "Тоттенхэма" Пауло Гассанигу (15%), а также полузащитника "Челси" Рубена Лофтуса-Чика (13,76%).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Дэвид Бекхэм - 21,25%

2. Пауло Гассанига - 15%

3. Рубен Лофтус-Чик - 13,75%

4. Андре Гомеш - 11,25%

5. Марко Асенсио - 8,75%

6. Оливье Жиру - 7,5%

7. Жерар Пике - 7,5%

8. Криштиану Роналду - 6,25%

9. Лионель Месси - 5%

10. Серхио Рамос - 3,75%.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что клуб Бэкхема потерпел поражение в своем дебютном матче.