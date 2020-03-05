цей матеріал доступний українською

Бекхэм возглавил рейтинг футболистов, с которыми болельщицы хотели бы переспать

18:31, 05 марта 2020
Футбол
53 0
Дэвид Бекхэм / REUTERS

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на опрос портала ticketgum.com.

44-летний Бекхэм набрал 21,25 % голосов и опередил вратаря "Тоттенхэма" Пауло Гассанигу (15%), а также полузащитника "Челси" Рубена Лофтуса-Чика (13,76%).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Дэвид Бекхэм - 21,25%

2. Пауло Гассанига - 15%

3. Рубен Лофтус-Чик - 13,75%

4. Андре Гомеш - 11,25%

5. Марко Асенсио - 8,75%

6. Оливье Жиру - 7,5%

7. Жерар Пике - 7,5%

8. Криштиану Роналду - 6,25%

9. Лионель Месси - 5%

10. Серхио Рамос - 3,75%.

Пауло Гассанига / фото: tottenhamhotspur.com
Рубен Лофтус-Чик / REUTERS

Ранее УНИАН также сообщал о том, что клуб Бэкхема потерпел поражение в своем дебютном матче.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter