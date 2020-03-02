Клуб легендарного Бекхэма потерпел поражение в своем дебютном матче (видео)

"Интер Майами" дебютировал в американской MLS.

Американский футбольный клуб "Интер Майами", одним из владельцев которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, провел свой первый матч в MLS - высшем дивизионе США.

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На выезде "Интер Майами" уступил "Лос-Анджелесу" со счетом 0:1. Автором единственного гола в матче стал экс-игрок лондонского "Арсенала" Карлос Вела, который эффектно перебросил голкипера.

Сам Бекхэм наблюдал за игрой с трибун вместе с супругой Викторией, а также старшим сыном Бруклином.

Видеообзор матча опубликовал официальный аккаунт "Лос-Анджелеса" в YouTube.

Отметим, что самым дорогим футболистом в команде Бекхэма является мексиканский полузащитник Родольфо Писарро, которого портал transfermarkt.com оценивает в 10 миллионов евро.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Бекхэм снялся в эпизоде популярного сериала.