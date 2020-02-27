В американской Лиге чемпионов вратарь спас команду голом на последних секундах матча (видео)

Редкий для футбола случай произошел в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Голкипер мексиканского клуба "Тигрес" Науэль Гусман забил гол на последних секундах в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ (среди клубов Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна).

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Это случилось на стадии 1/8 финала в ответном поединке против сальвадорского клуба "Альянс". Гол Гусмана спас "Тигрес" от вылета из турнира.

На выезде мексиканский клуб уступил со счетом 1:2. В ответной встрече счет был 3:2 - при таком раскладе дальше проходил "Альянс". На последних секундах хозяева заработали штрафной, на который пришел Гусман. После навеса мяч полетел на голкипера, которому удалось нанести прицельный удар.

Таким образом, Гусман вывел свою команду в четвертьфинал.

Видео было опубликовано в официальном аккаунте "Тигрес" в Twitter.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что парагвайский вратарь забил курьезный гол в свои ворота.