Лига чемпионов: Ман Сити за десять минут шокировал Реал, Ювентус проиграл во Франции

"Манчестер Сити" и "Лион" одержали победы в первых матчах 1/8 финала.

26 февраля состоялись еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Реал" на "Бернабеу" принимал "Манчестер Сити", а во Франции "Лион" играл с "Ювентусом".

Настоящей драмой завершился матч в Мадриде. "Реал" вышел вперед в середине второго тайма благодаря голу Иско после паса Винисиуса, но умудрился пропустить дважды в период с 78-й по 83-ю минуту.

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Сперва Габриэл Жезус забил головой после навеса Кевина Де Брюйне. Затем Рахим Стерлинг заработал пенальти, а Де Брюйне его реализовал.

Но на этом неприятности для "Реала" не закончились - еще через три минуты красную карточку за фол последней надежды на Жезусе получил Серхио Рамос, который теперь пропустит ответную встречу.

"Реал" - "Манчестер Сити" - 1:2

Голы: Иско, 60 - Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (с пенальти)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Ф. Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич (Лукас Васкес, 84), Иско, Бензема, Винисиус (Бэйл, 75)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Фернандиньо, 33), Отаменди, Б. Менди, Родри, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду Силва (Стерлинг, 73), Жезус

Удаление: Рамос, 86

Во Франции "Лион" сумел обыграть "Ювентус", при этом сохранив свои ворота сухими.

Единственный гол был забит на 31-й минуте - Люка Тусар с линии вратарской замкнул передачу от лицевой линии.

"Лион" - "Ювентус" - 1:0

Гол: Тусар, 31.

"Лион": Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал, Дюбуа (Тете, 78), Гимараэш, Тусар, Ауар, Корне (Андерсен, 81), Экамби (Террье, 66), Дембеле.

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро, Бентанкур, Пьянич (Рэмзи, 62), Рабио (Бернардески, 78), Куадрадо (Игуаин, 70), Дибала, Роналду.

Ответные матчи в этих парах пройдут 17 марта.

Ранее УНИАН также сообщал о результатах матчей Лиги чемпионов 25 февраля.