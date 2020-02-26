Лига чемпионов: Барселона добыла результативную ничью в Неаполе, Бавария разгромила Челси в Лондоне

Состоялись очередные матчи 1/8 финала турнира.

25 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в парах "Наполи" - "Барселона" и "Челси" - "Бавария".

Читайте такжеЛига чемпионов: Аталанта разгромила испанцев, Тоттенхэм потерпел домашнее поражение

С первых минут "Барса" захватила контроль мяча, но острых атак было минимум, а вот хозяева воспользовались одним из первых шансов на контратаку. Мертенс получил пас перед штрафной и нанес красивый удар в дальний угол ворот - тер Штеген даже не пытался прыгнуть за мячом.

Каталонцы продолжили довольно медлительно атаковать и одна из комбинаций на 57-й минуте сработала: Семеду отозвался на разрезающий пас в штрафной и перевел мяч в центр - там защитника опередил Гризманн.

У "Наполи" была возможность вновь выйти вперед на 63-й минуте, когда Кальехон вышел один на один и не сумел переиграть кипера гостей. В самой концовке встречи две подряд желтые за подкат и эмоции получил Артуро Видаль, оставив "Барселону" в меньшинстве, однако это не помешало каталонцам удержать ничейный счет.

"Наполи" - "Барселона" - 1:1

Голы: Мертенс, 30 - Гризманн, 57

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руи, Руис, Демме (Аллан, 80), Зьелински, Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике (Лангле, 90+3), Умтити, Фирпо, Ракитич (Артур, 56), Бускетс, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн (Фати, 87)

Предупреждения: Бускетс, Месси, Гризманн, Видаль - Инсинье, Руи

Удаление: Видаль, 89

"Бавария" практически лишила "Челси" шансов на выход в четвертьфинал, оформив разгром в Лондоне.

Еще в первом тайме мюнхенцы владели огромным преимуществом и создали несколько шансов - Левандовски подводила точность, а Мюллер замкнул подачу с фланга в перекладину. Кроме того, несколько раз спасал "синих" кипер Кабальеро.

"Прорвало" гостей уже после перерыва. На 51-й минуте Левандовски прострелил с левого фланга, а Гнабри расстрелял фактически пустые ворота. Через три минуты Гнабри оформил дубль ударом под перекладину - снова с передачи Левандовски.

Точку поставил уже сам польский бомбардир "Баварии", завершив прострел с левого фланга. На 83-й минуте "Челси" остался в меньшинстве после удаления Алонсо и не сумел сократить отставание.

"Челси" - "Бавария" - 0:3

Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта (Педро, 73), Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Баркли (Виллиан, 61), Жиру (Абрахам, 61), Маунт

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Тиаго, Коман (Коутиньо, 66), Мюллер, Гнабри (Толиссо, 85), Левандовски

Предупреждения: Жоржиньо, Алонсо - Алькантара, Коман, Киммих

Удаление: Алонсо, 83

Ответные матчи в этих парах состоятся 18 марта.

УНИАН ранее сообщал о том, что в "Манчестер Сити" жестко ответили на решение УЕФА отстранить клуб от Лиги чемпионов.