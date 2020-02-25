Форвард Динамо Беседин дисквалифицирован на год
УЕФА принял решение по дисквалификации форварда "Динамо" Артема Беседина в связи с нарушением антидопинговых правил.
Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".
Беседин отстранен на один год. Срок его дисквалификации отсчитывается с 19 декабря 2019 года.
Данное решение было принято по результатам слушаний Апелляционного органа УЕФА 24 февраля по дисциплинарному делу Беседина.
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"Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", - отметили в "Динамо".
Более детально об обстоятельствах этого дела "Динамо" пока не сообщает в связи "с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств".
Напомним, Беседин сдал положительную допинг-пробу после матча группового этапа Лиги Европы против "Мальме".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым, несмотря на скандал с допингом.