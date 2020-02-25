Форвард Динамо Беседин дисквалифицирован на год

УЕФА наказал украинского нападающего из-за положительной допинг-пробы.

УЕФА принял решение по дисквалификации форварда "Динамо" Артема Беседина в связи с нарушением антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

Беседин отстранен на один год. Срок его дисквалификации отсчитывается с 19 декабря 2019 года.

Данное решение было принято по результатам слушаний Апелляционного органа УЕФА 24 февраля по дисциплинарному делу Беседина.

Читайте такжеФорвард Динамо Беседин провалил допинг-тест из-за чужой ошибки - СМИ

"Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", - отметили в "Динамо".

Более детально об обстоятельствах этого дела "Динамо" пока не сообщает в связи "с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств".

Напомним, Беседин сдал положительную допинг-пробу после матча группового этапа Лиги Европы против "Мальме".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым, несмотря на скандал с допингом.