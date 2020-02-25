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Форвард Динамо Беседин дисквалифицирован на год

16:24, 25 февраля 2020
Футбол
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Артем Беседин получил годичную дисквалификацию / фото: ФК Динамо

Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

Беседин отстранен на один год. Срок его дисквалификации отсчитывается с 19 декабря 2019 года.

Данное решение было принято по результатам слушаний Апелляционного органа УЕФА 24 февраля по дисциплинарному делу Беседина.

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"Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", - отметили в "Динамо".

Более детально об обстоятельствах этого дела "Динамо" пока не сообщает в связи "с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств".

Напомним, Беседин сдал положительную допинг-пробу после матча группового этапа Лиги Европы против "Мальме".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым, несмотря на скандал с допингом.

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