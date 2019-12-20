Форвард Динамо провалил допинг-тест после матча Лиги Европы - СМИ

Артем Беседин пока отстранен от футбола на месяц.

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4).

Об этом сообщили журналисты проекта "ТаТоТаке" в Facebook.

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Отмечается, что Беседин пока отстранен от футбольной деятельности на месяц.

"По нашей информации, Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча "Мальме" - "Динамо". Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. Детали пока неизвестны. Похоже, дело только начало расследоваться, поэтому призываем не делать преждевременных выводов", - отмечает источник.

Напомним, "Динамо" не смогло выйти в плей-офф Лиги Европы.

Как сообщал УНИАН, после встречи шестого тура ЛЕ с "Лугано" Беседин извинился перед фанатами за то, что не смог реализовать свои моменты.