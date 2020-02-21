"Сделайте так, чтобы Ливерпуль проиграл": Клопп ответил на дерзкое письмо 10-летнего фаната МЮ (фото)

Ребенок решил обратиться к одному из лучших тренеров мира и попросил его перестать выигрывать.

Болельщик "Манчестер Юнайтед" написал письмо главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу с просьбой начать проигрывать матчи, после чего получил ответ от немецкого специалиста.

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Об этом сообщает BT Sport.

"Ливерпуль" слишком часто побеждает. Если вы продолжите так и дальше, то установите новый рекорд в Англии по количеству игр без поражений. Это делает жизнь болельщика МЮ печальной.

Пожалуйста, когда "Ливерпуль" будет играть следующий матч, сделайте так, чтобы он проиграл. Вы должны позволить другой команде забить гол. Надеюсь, что я убедил вас в том, что "Ливерпуль" не должен выигрывать чемпионат или отдельную игру", - написал 10-летний Дара Керли.

Позже мальчик получил официальный ответ от самого Клоппа:

"Дорогой Дара. Прежде всего, хотел бы поблагодарить тебя за письмо. Я знаю, что ты не желал мне удачи, но всегда приятно получить весточку от молодого поклонника футбола, поэтому я высоко ценю твое письмо.

К сожалению, в этот раз я не могу выполнить твою просьбу. Во всяком случае не добровольно. Так же, как ты хочешь, чтобы "Ливерпуль" проиграл, моя работа заключается в том, чтобы делать все возможное для его побед. Миллионы людей по всему миру болеют за "Ливерпуль", и я не хотел бы их разочаровать.

К счастью для тебя, "Ливерпуль" проигрывал матчи в прошлом и будет проигрывать в будущем. Такой футбол. Проблема в том, что, когда тебе 10 лет, тебе кажется, что ничего не будет меняться, все останется как оно есть. Но могу сказать тебе с позиции своих 52 лет: это точно не тот случай.

Читая твое письмо, могу сказать определенно, что не изменится только одна вещь - твоя страсть к футболу и твоему клубу. "Манчестер Юнайтед" повезло иметь такого болельщика".

В текущем сезоне английской Премьер-лиги "Ливерпуль" одержал 25 побед в 26 матчах и лидирует в турнирной таблице с отрывом в 22 очка. Мерсисайдцы могут стать чемпионами Англии впервые за 30 лет.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" потерпел неожиданное поражение в Лиге чемпионов.