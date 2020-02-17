Легендарный вратарь Касильяс заявил о намерении стать руководителем испанского футбола

Икер Касильяс будет баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации.

Легендарный голкипер Икер Касильяс сделал официальное заявление о своем выдвижении на пост президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).

Об этом Касильяс сообщил в Twitter.

"Да, я выдвину свою кандидатуру на пост президента во время предстоящих выборов. Вместе мы сможем вывести нашу федерацию на один уровень с лучшим в мире футболом - испанским", - написал Касильяс.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

Интересно, что испанское издание Marca ранее провело на своем сайте опрос касательно того, получит ли Касильяс поддержку на выборах. Кандидатуру вратаря поддержало 94% читателей издания.

Выборы президента RFEF запланированы на осень 2020 года. Нынешний глава федерации Луис Рубиалес также планирует выдвигать свою кандидатуру.

Напомним, в мае прошлого года Касильяс перенес инфаркт во время тренировки "Порту". После этого голкипер приостановил игровую карьеру. В ноябре прошлого года он вернулся к тренировкам, но в матчах на поле не выходил. О завершении игровой карьеры Касильяс пока не объявлял.

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