В джакузи с Кортни Кокс: Бекхэм снялся в эпизоде популярного сериала (видео)
18:43, 10 января 2020Футбол
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Бывший футболист сыграл самого себя.
Бекхэм завершил карьеру в 2013-м / фото: espn.com
Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм стал одним из героев эпизода популярного сериала "Американская семейка".
В очередной серии шоу Бекхэм появился вместе со звездой культового сериала "Друзья" Кортни Кокс. Оба сыграли самих себя.
Знаменитости по сценарию стали гостями нового роскошного дома семейства Данфи и отправились в джакузи, где оказались в компании главных героев сериала.
Момент с появлением Бекхэма и Кокс опубликовал официальный Instagram-аккаунт "Американской семейки".
Бекхэм завершил карьеру в 2013-м году. Последним его клубом был "Пари Сен-Жермен". Также он провел 115 матчей и забил 17 голов за сборную Англии.
Ранее УНИАН сообщал о том, что Бекхэма лишили водительских прав.
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