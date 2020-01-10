В джакузи с Кортни Кокс: Бекхэм снялся в эпизоде популярного сериала (видео)

Бывший футболист сыграл самого себя.

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм стал одним из героев эпизода популярного сериала "Американская семейка".

В очередной серии шоу Бекхэм появился вместе со звездой культового сериала "Друзья" Кортни Кокс. Оба сыграли самих себя.

Знаменитости по сценарию стали гостями нового роскошного дома семейства Данфи и отправились в джакузи, где оказались в компании главных героев сериала.

Момент с появлением Бекхэма и Кокс опубликовал официальный Instagram-аккаунт "Американской семейки".

Бекхэм завершил карьеру в 2013-м году. Последним его клубом был "Пари Сен-Жермен". Также он провел 115 матчей и забил 17 голов за сборную Англии.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Бекхэма лишили водительских прав.