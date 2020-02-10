"Соперник на ходу": известный украинский тренер оценил шансы Шахтера пройти Бенфику

Мирон Маркевич считает, что "горнякам" нельзя пропускать на своем поле.

Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич поделился своим мнением о шансах "Шахтера" пройти "Бенфику" в плей-офф Лиги Европы.

Об этом Маркевич сказал в интервью segodnya.ua.

"Бенфика" уверенно лидирует в чемпионате. Несмотря на то, что они проиграли последний матч "Порту", они все равно на 4 очка впереди. Команда на ходу, очень неплохо выглядит, я смотрел несколько игр. Важно будет, как "Шахтер" сыграет в обороне. Потому что команда в каждой игре пропускала. Если тренеру удалось стабилизировать командную игру в обороне, тогда у "Шахтера" будут хорошие шансы. Нельзя ни в коем случае пропускать дома. В атаке "горняки" выглядят хорошо, если подтянут оборону, то могут пройти "Бенфику".

Читайте такжеБенфика понесла серьезную потерю перед матчами с Шахтером

Маркевич также выразил мнение, что "Шахтеру" будет непросто проводить первый официальный матч в году в феврале:

"Это действительно непросто, но от этого никуда не денешься. Чемпионат Португалии продолжался. Первая игра... Я думаю, что эмоции должны помочь команде, плюс поддержка трибун. Обратной стороной медали для лиссабонцев является то, что у "Бенфики", наоборот, очень плотный график из-за игр чемпионата и кубка. Это может быть козырем для "Шахтера".

По мнению Маркевича, "Шахтеру" должно помочь то, что главный тренер "горняков" Луиш Каштру работал в Португалии:

"Столько лет работая в Португалии, он должен хорошо знать "Бенфику", все нюансы, как играет эта команда. Думаю, это плюс для "Шахтера", что главный тренер хорошо знает португальский футбол".

Напомним, первый матч 1/16 финала между "Шахтером" и "Бенфикой" пройдет 20 февраля в Харькове. Ответная встреча состоится 27 февраля в Лиссабоне.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" представил промо к матчу с "Бенфикой".