Один из лучших тренеров мира Моуриньо рассказал, почему постригся налысо (фото)
17:46, 10 февраля 2020Футбол
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Португальский специалист пошутил, что ему не понравилась его прическа во время стрижки.
Жозе Моуриньо с новой прической / Sky Sports
Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, почему решил постричься налысо.
Моуриньо пошутил, что уснул в кресле у парикмахера.
"Порой хочется прочувствовать холодную погоду. Иногда мне нравится что-то менять. Но в этот раз причина была другой. Я задремал в кресле у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что все очень плохо. Так что я попросил его сбрить все волосы. Надеюсь, что они отрастут снова", - сказал Моуриньо в интервью Sky Sports.
The Shaven One ✂️😲 pic.twitter.com/y8MfmCgVBU— Metro Sport (@Metro_Sport) February 7, 2020
Напомним, Моуриньо возглавляет "Тоттенхэм" с ноября прошлого года. На данный момент под его руководством "шпоры" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренировка российских футболистов насмешила пользователей сети.
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