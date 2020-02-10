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Один из лучших тренеров мира Моуриньо рассказал, почему постригся налысо (фото)

17:46, 10 февраля 2020
Футбол
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Жозе Моуриньо с новой прической / Sky Sports

Моуриньо пошутил, что уснул в кресле у парикмахера.

"Порой хочется прочувствовать холодную погоду. Иногда мне нравится что-то менять. Но в этот раз причина была другой. Я задремал в кресле у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что все очень плохо. Так что я попросил его сбрить все волосы. Надеюсь, что они отрастут снова", - сказал Моуриньо в интервью Sky Sports.

Напомним, Моуриньо возглавляет "Тоттенхэм" с ноября прошлого года. На данный момент под его руководством "шпоры" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренировка российских футболистов насмешила пользователей сети.

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