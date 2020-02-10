Один из лучших тренеров мира Моуриньо рассказал, почему постригся налысо (фото)

Португальский специалист пошутил, что ему не понравилась его прическа во время стрижки.

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, почему решил постричься налысо.

Моуриньо пошутил, что уснул в кресле у парикмахера.

"Порой хочется прочувствовать холодную погоду. Иногда мне нравится что-то менять. Но в этот раз причина была другой. Я задремал в кресле у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что все очень плохо. Так что я попросил его сбрить все волосы. Надеюсь, что они отрастут снова", - сказал Моуриньо в интервью Sky Sports.

The Shaven One ✂️😲 pic.twitter.com/y8MfmCgVBU — Metro Sport (@Metro_Sport) February 7, 2020

Напомним, Моуриньо возглавляет "Тоттенхэм" с ноября прошлого года. На данный момент под его руководством "шпоры" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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