"Коронавирус, русская рулетка": тренировка российских футболистов насмешила пользователей сети (видео)

Игроки "Рубина" сыграли в странную разновидность футбола.

Тренерский штаб "Рубина" из Казани, который выступает в российской Премьер-лиге, решил разнообразить подготовку игроков во время тренировочного сбора в Турции.

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Наставник команды Леонид Слуцкий организовал подопечным игру в blow football. Это разновидность настольного футбола, в котором участники лезут под стол, а на "поле" оказываются их головы, которые пытаются задуть мяч в ворота. Сам тренер оказался на воротах.

Видео попало в один из крупнейших футбольных Instagram-аккаунтов "433" и собрало более двух миллионов просмотров.

"Коронавирус, русская рулетка", "Отличное развлечение для астматиков", - пишут в комментариях подписчики.

Видео также опубликовал официальный Instagram-аккаунт "Рубина".

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский клуб подписал футболиста, который фотографировался с гербом России.