Четыре гола за тайм принесли Интеру победу в феерическом дерби Милана (видео)

Команда Антонио Конте сумела переломить ход встречи после 0:2.

В рамках 23-го тура чемпионата Италии на стадионе "Сан-Сиро" состоялось миланское дерби - "Интер" принимал "Милан".

Встреча завершилась победой команды Антонио Конте со счетом 4:2.

К перерыву "Интер" уступал со счетом 0:2 - у "россонери" Златан Ибрагимович не только забил сам, но еще и ассистировал Анте Ребичу.

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Однако после перерыва "Интеру" удалось переломить ход встречи. Уже к 53-й минуте номинальные хозяева сравняли счет благодаря голам Марсело Брозовича и Матиаса Весино. На 70-й минуте Стефан де Врей вывел "Интер" вперед, а в компенсированное время Ромелу Лукаку поставил точку в матче.

После этой победы "Интер" набрал 54 очка и делит с "Ювентусом" первое-второе места в таблице Серии А. У "Милана" - 32 очка и десятая позиция.

"Интер" - "Милан" - 4:2

Голы: Брозович, 51, Весино, 53, де Врей, 70, Лукаку, 90+3 - Ребич, 40, Ибрагимович, 45+1

"Интер": Паделли, Годин, де Врей, Шкриниар, Кандрева (Мозес, 80), Весино, Брозович, Барелла, Янг (Бираги, 90+5), Лукаку, Санчес (Эриксен, 72)

"Милан": Дж. Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кастильехо (Леау, 79), Кессье (Пакета, 81), Беннасер, Ребич (Бонавентура, 84), Чалханоглу, Ибрагимович

Видеообзор матча был опубликован на официальном канале Серии А в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Криштиану Ронаду забил в десятом матче Серии А подряд.