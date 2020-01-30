Опытный укранский футболист вернулся в УПЛ из чемпионата Турции (фото)

Евгений Опанасенко будет выступать за "Ворсклу".

Украинский защитник Евгений Опанасенко покинул турецкий "Коньяспор" и подписал контракт с полтавской "Ворсклой".

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Об этом сообщил официальный сайт клуба УПЛ.

Детали трансфера и соглашения с 29-летним футболистом не уточняются.

В Турции Опанасенко играл с лета 2018 года и провел за "Коньяспор" 11 поединков. В Украине защитник известен по выступлениям за запорожский "Металлург", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю".

Также футболист провел 18 матчей за молодежную сборную Украины.

После 18 туров "Ворскла" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Первый официальный матч в 2020-м году команда проведет против киевского "Динамо" на выезде 22 февраля.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" усилились украинцем из чемпионата Испании.