"Жалко, что не забил": вратарь Динамо вышел на замену и сыграл в нападении (видео)

Вратарь вышел в поле, чтобы "Динамо" не пришлось играть вдесятером.

Необычный эпизод произошел в концовке контрольного матча между киевским "Динамо" и казахстанским "Кайратом".

Нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо получил травму, забивая второй гол. У "Динамо", которое проводило матч двумя разными составами, не оставалось полевых игроков на замене, а потому вместо Каргбо в атаку вышел голкипер Владислав Кучерук.

Чемпион мира U-20 провел на поле шесть минут плюс компенсированное время и даже мог забивать, но немного не дотянулся до навеса головой.

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал замену Кучерука.

"В контрольных матчах, когда играем двумя составами, если есть какие-то нюансы, то выпускаем на замену игрока, который уже играл. Но в этом матче нам сказали, что нельзя делать обратную замену. Но ничего страшного, даже Кучерук вышел, жалко, что не забил. Нам бы не помешала конкуренция среди форвардов", - сказал Михайличенко в интервью пресс-службе "Динамо"..

"Выпустили Кучерука, чтобы не играть вдесятером, так легче. Когда одиннадцать игроков на поле - соперник совсем по-другому играет. Он не имеет того пространства, преимущества", - добавил тренер.

Видео последних минут матча

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в этой встрече одержало победу со счетом 2:0.