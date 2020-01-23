Шахтер назвал лондонскому Арсеналу цену на украинского защитника

"Горняки" намерены заработать на продаже Николая Матвиенко.

Донецкий "Шахтер" назвал сумму, за которую готов отпустить защитника сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал".

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Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, "горняки" потребовали у англичан сумму порядка 30 миллионов фунтов (35,5 миллиона евро), чтобы сделка состоялась.

Ранее сообщалось о том, что на протяжении последних двух лет за Матвиенко следил новый главный тренер "Арсенала" Микель Артета, который ранее работал ассистентом Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Матвиенко в текущем сезоне провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также он сыграл 26 поединков за сборную Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" обошел "Динамо" в рейтинге лучших клубов мира.