Рывок Зари и падение киевлян: Шахтер обошел Динамо в рейтинге лучших клубов мира

Возглавляет список действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль".

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших клубов мира по итогам 2019 года.

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Лучшим клубом из Украины стал донецкий "Шахтер", который имеет 151 очко и занимает 70-е место. В прошлом году "горняки" были 65-ми.

В прошлые годы выше всегда находилось киевское "Динамо", но по сравнению с 2018-м клуб опустился сразу с 38-го на 75-е место, набрав 146,6 очка.

Внушительный прогресс показала "Заря" - луганчане переместились с 329-го на 137-е место, имея 112,5 очка. Также в рейтинге есть "Александрия" - 315-я позиция и 71,5 очка.

В топ-5 вошли английский "Ливерпуль" (316 очков), каталонская "Барселона" (293), английский "Манчестер Сити" (284), бразильский "Фламенго" (275) и шотландский "Селтик" (269). С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УПЛ обошла РПЛ в рейтинге лучших футбольных чемпионатов.