Экс-игрок сборной Украины ушел из Карпат
15:41, 21 января 2020Футбол
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Александр Кучер был игроком львовского клуба только полсезона.
Александр Кучер провел за Карпаты лишь 4 матча / фото: ФК Карпаты
Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер покинул львовские "Карпаты".
Об этом сообщил официальный сайт "Карпат".
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Контракт с 37-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Кучер перешел в "Карпаты" в августе 2019 года, однако из-за серьезной травмы провел в составе львовян лишь 4 матча.
Также "Карпаты" объявили о прекращении сотрудничества еще с тремя футболистами. Команду покинули Алексей Ковтун, Сергей Вакуленко и Назар Вербный.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у "Карпат" есть долги по зарплате перед игроками.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что полтавская "Ворскла" подписала нападающего "Шахтера".
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