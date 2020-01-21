Экс-игрок сборной Украины ушел из Карпат

Александр Кучер был игроком львовского клуба только полсезона.

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер покинул львовские "Карпаты".

Об этом сообщил официальный сайт "Карпат".

Читайте такжеУ Карпат есть проблемы с выплатами зарплаты - СМИ

Контракт с 37-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Кучер перешел в "Карпаты" в августе 2019 года, однако из-за серьезной травмы провел в составе львовян лишь 4 матча.

Также "Карпаты" объявили о прекращении сотрудничества еще с тремя футболистами. Команду покинули Алексей Ковтун, Сергей Вакуленко и Назар Вербный.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у "Карпат" есть долги по зарплате перед игроками.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что полтавская "Ворскла" подписала нападающего "Шахтера".