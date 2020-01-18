Экс-футболист сборной Украины нашел "напоминание о советском режиме" на острове в Индийском океане (фото)
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко во время отдыха на острове Сокотра, который расположен на северо-западе Индийского океана, нашел советский танк.
Об этом Левченко рассказал в Instagram, добавив соответствующее фото.
"Вот настоящий когнитивный диссонанс. Когда на таком красивом острове видишь советские танки, становится стыдно за наше прошлое. В 80-х страна советов активно вела пропаганду коммунизма на острове. С тех пор мало что изменилось в политике партии... А эти заржавевшие, никчемные танки - напоминание о советском режиме", - написал Левченко.
One of the things you don’t want to see on this beautiful island is Sovjet tanks. How crazy is this? In 80’s USSR was supporting communism here. Вот настоящий когнитивный диссонанс. Когда на таком красивом острове видишь советские танки, становится стыдно наше прошлое. В 80-х страна советов, активно вела пропаганду коммунизма на острове. С тех пор мало что изменилось в политике партии... А эти заржавевшие, никчёмные танки- напоминание о советском режиме. #сокотра #makelovenotwar #нетвойне ✌🏽
УНИАН также сообщал о том, что украинского футболиста шокировало отчисление из клуба из-за поездки в Россию.