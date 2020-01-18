Экс-футболист сборной Украины нашел "напоминание о советском режиме" на острове в Индийском океане (фото)

Евгений Левченко заявил, что ему "стыдно за наше прошлое".

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко во время отдыха на острове Сокотра, который расположен на северо-западе Индийского океана, нашел советский танк.

Об этом Левченко рассказал в Instagram, добавив соответствующее фото.

"Вот настоящий когнитивный диссонанс. Когда на таком красивом острове видишь советские танки, становится стыдно за наше прошлое. В 80-х страна советов активно вела пропаганду коммунизма на острове. С тех пор мало что изменилось в политике партии... А эти заржавевшие, никчемные танки - напоминание о советском режиме", - написал Левченко.

УНИАН также сообщал о том, что украинского футболиста шокировало отчисление из клуба из-за поездки в Россию.