Итальянский клуб возобновил интерес к игроку Шахтера - СМИ

"Рома" заинтересована в подписании Жуниора Мораеса.

Итальянская "Рома" возобновила интерес к нападающему "Шахтера" и сборной Украины Жуниору Мораесу.

Об этом сообщает romapress.net.

"Рома", которая хотела подписать Мораеса еще летом, следила за игрой форварда в последние месяцы. Главный тренер команды Паулу Фонсека хотел бы возобновить сотрудничество с бразильским украинцем.

Однако осуществить трансфер уже в январе будет проблематично. Одной из причин является то, что у Мораеса нет паспорта ЕС, а "Рома" исчерпала в составе лимит игроков без гражданства стран Евросоюза.

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Кроме того, чтобы подписать игрока "Шахтера", "Роме" сперва нужно расстаться с нападающим Николой Калиничем.

Также, по данным источника, нападающим интересуется "Болонья". Представитель итальянского клуба несколько недель назад уже встречался с агентом Мораеса, но предложения по игроку не последовало.

В текущем сезоне на счету 32-летнего Мораеса 17 голов и 7 результативных передач в 24 матчах за "Шахтер".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Манчестер Сити" в январе может подписать защитника "Шахтера".