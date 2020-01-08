Испанский футбольный клуб отстранил тренера из-за интимного видео, попавшего в сеть

Частное видео Виктора Санчеса Дель Амо было украдено и выложено в интернет.

Испанская "Малага" отстранила главного тренера команды Виктора Санчеса Дель Амо из-за интимного видео с его участием, которое появилось в сети.

На видео Санчес сидит в футболке "Малаги", а затем снимает нижнее белье, чтобы показать свой половой орган.

Тренер утверждает, что видео было украдено из мессенджера, он отправлял его в личном чате.

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"Я стал жертвой преступления против частной жизни с преследованием и вымогательством. Дело уже разбирает полиция, я следую инструкциям следователей. В то же время напомню, что распространение видеоролика также считается преступлением", - написал Санчес в Twitter.

Пресс-служба "Малаги" сообщил, что клуб "немедленно отстраняет от работы тренера до тех пор, пока не будет проведено полное расследование".

43-летний Санчес возглавляет "Малагу" с апреля 2019 года. Ранее он работал с "Депортиво", "Олимпиакосом" и "Бетисом".

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