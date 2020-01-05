Сапоги, а не бутсы: футболисты сборной Украины пошутили над Зинченко в сети
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в социальной сети Instagram решил разыграть среди своих подписчиков бутсы, что послужило поводом для шуток со стороны других футболистов.
Зинченко опубликовал пост с условиями конкурса, а на видео показал бутсы.
В комментариях к посту появился нападающий "Гента" Роман Яремчук, который написал: "Сань, эти сапоги никому не нужны".
А защитник "Андерлехта" Евгений Макаренко добавил: "На рыбалку".
GIVE AWAY❗️❗️❗️ Win 1️⃣0️⃣ signed (if you want🤣) pairs of boots ! You have to: 1) follow me 2) tag here your 3 friends 3) post your skills video on your page with #zinchenkochallenge You have 5 days on that! GOOD LUCK 👍🏼 Выиграй 1️⃣0️⃣ пар подписанных (если захочешь🤣) бутс! Ты должен: 1) подписаться на меня 2) отметить здесь 3 друга 3) выставить у себя на странице твоё видео финтов с #zinchenkochallenge У тебя есть 5 дней на это! УДАЧИ 👍🏼
УНИАН ранее также сообщал о том, что французский клуб вместо стадиона по ошибке пригласил фанатов на кладбище.