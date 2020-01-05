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Сапоги, а не бутсы: футболисты сборной Украины пошутили над Зинченко в сети

21:19, 05 января 2020
Футбол
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Александр Зинченко запустил #zinchenkochallenge / фото: instagram.com/zinchenko_96

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в социальной сети Instagram решил разыграть среди своих подписчиков бутсы, что послужило поводом для шуток со стороны других футболистов.

Зинченко опубликовал пост с условиями конкурса, а на видео показал бутсы.

В комментариях к посту появился нападающий "Гента" Роман Яремчук, который написал: "Сань, эти сапоги никому не нужны".

А защитник "Андерлехта" Евгений Макаренко добавил: "На рыбалку".

УНИАН ранее также сообщал о том, что французский клуб вместо стадиона по ошибке пригласил фанатов на кладбище.

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Теги: #Александр Зинченко#Роман Яремчук