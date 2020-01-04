"Мое место здесь": французский клуб по ошибке пригласил болельщиков на кладбище (фото)

Клуб извинился и пообещал исправить открытки, которые были разосланы фанатам.

Клуб "Нанси" из французской Лиги 2 поздравил болельщиков с новым годом, пригласив их на кладбище.

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Об этом сообщает The Union Journal.

Подписчики соцсетей команды получили электронные открытки к Новому году, на которых была нарисована карта города со стадионом, а также координаты, которые должны к нему привести.

Некоторые поклонники клуба решили проверить координаты, после чего стало ясно, что цифры указывают не на стадион "Марсель Пико", а на городское кладбище.

"Мое место здесь", - так была подписана открытка.

Клуб позже признал свою ошибку и объяснил, что случайно был разослан электронный макет открытки, а картинку с правильными координатами фанаты получат в ближайшие дни.

УНИАН ранее сообщал о том, что французский футболист погиб в автокатастрофе.