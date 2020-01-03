Динамо подписало нигерийца из чемпионата России

Киевский клуб заключил контракт с 21-летним полузащитником.

Новичком киевского "Динамо" стал нигерийский полузащитник Ола Муйива, также известный как Бенито.

Об этом сообщает Sport24.ru. Агент нигерийца Дмитрий Селюк в комментарии для издания подтвердил информацию о переходе игрока, который ранее выступал за "Тамбов".

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"Игрок сборной Нигерии Бенито перешел в один из лучших клубов Украины "Динамо" Киев", - сказал Селюк.

Отмечается, что 21-летний футболист заключил контракт, который рассчитан на 3,5 года.

"Динамо" пока официально не подтвердило трансфер.

Бенито покинул "Тамбов" в конце декабря. В составе российского клуба он провел в общей сложности 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. В текущем сезоне хавбек лишь трижды выходил на поле с первых минут.

Бенито является игроком сборной Нигерии U-23, в составе которой в этом году принял участие в Кубке африканских наций.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" продлило контракт с легионером.