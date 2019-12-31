Динамо продлило контракт с легионером
12:42, 31 декабря 2019Футбол
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Соглашение с Карлосом де Пеной было продлено автоматически.
Карлос де Пена играет за Динамо с апреля / фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" продлило контракт с уругвайским легионером Карлосом де Пеной.
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Контракт с де Пеной был заключен до 31 декабря 2019 года, однако в нем была прописана опция автоматического продления в том случае, если футболист проведет определенное количество матчей.
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Таким образом, контракт был продлен на два года и будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Напомним, де Пена присоединился к "Динамо" в апреле и за это время провел в составе киевского клуба 32 матча, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" опровергло слухи о трансферах двух футболистов.
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