Как праздновали Рождество звезды футбола: яркие фото
25 декабря по всему миру отмечается католическое Рождество. Звезды украинского и мирового футбола активно делятся фотографиями, посвященными празднику.
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски опубликовал фото вместе со своей супругой и дочкой на руках.
Практически фото-двойники разместили звездный полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич и легенда бразильского футбола Кака - на фоне елки со всем семейством.
Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес решил не концентрировать внимание на себе, а сделал снимок своих детей у елки.
Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков встречает праздник в компании своей девушки.
Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду предпочел для рождественских выходных теплые края, но и там нашелся Санта-Клаус. Многие в комментариях заметили, что дедушка с бородой очень напоминает Лионеля Месси...
Чемпион Беларуси Артем Милевский в компании симпатичной девушки отдыхает на Бали.
Один из самых многообещающих футболистов мира Килиан Мбаппе из ПСЖ предстал в образе Санта-Клауса. Загадочного и довольно серьезного.
"Реал" решил поздравить фанатов коллективно. Здесь и руководство клуба, и некоторые его игроки.
🎄🎁🌟 #HalaMadrid Merry Christmas! | ¡Feliz Navidad! - Florentino Pérez: "We wish you a happy holiday season with your family and loved ones. May 2020 be filled with new sporting success. May we continue to stand in solidarity with those who need it most. And may we have health, work and happiness. Happy holidays!" - Florentino Pérez: "Os deseamos que paséis unas felices fiestas en compañía de vuestra familia y de vuestros seres queridos. Que el 2020 nos traiga nuevos éxitos deportivos. Que sigamos siendo solidarios con los que más lo necesitan. Y que tengamos salud, trabajo y felicidad. ¡Felices fiestas!" - ⚽ @RealMadrid 🏀 @RealMadridBasket
В качестве бонуса - ролик, в котором Роберто Карлос поздравляет всех в образе того же Санты, а также видео момента из фильма "Один дома", но в роли Кевина - полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.
УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский принял участие в рождественском поздравлении "Аталанты".