Как праздновали Рождество звезды футбола: яркие фото

Праздник не обошел стороной мир футбола.

25 декабря по всему миру отмечается католическое Рождество. Звезды украинского и мирового футбола активно делятся фотографиями, посвященными празднику.

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски опубликовал фото вместе со своей супругой и дочкой на руках.

Практически фото-двойники разместили звездный полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич и легенда бразильского футбола Кака - на фоне елки со всем семейством.

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес решил не концентрировать внимание на себе, а сделал снимок своих детей у елки.

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков встречает праздник в компании своей девушки.

Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду предпочел для рождественских выходных теплые края, но и там нашелся Санта-Клаус. Многие в комментариях заметили, что дедушка с бородой очень напоминает Лионеля Месси...

Чемпион Беларуси Артем Милевский в компании симпатичной девушки отдыхает на Бали.

Один из самых многообещающих футболистов мира Килиан Мбаппе из ПСЖ предстал в образе Санта-Клауса. Загадочного и довольно серьезного.

"Реал" решил поздравить фанатов коллективно. Здесь и руководство клуба, и некоторые его игроки.

В качестве бонуса - ролик, в котором Роберто Карлос поздравляет всех в образе того же Санты, а также видео момента из фильма "Один дома", но в роли Кевина - полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский принял участие в рождественском поздравлении "Аталанты".