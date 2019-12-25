Украинский Санта-Клаус: Малиновский принял участие в рождественском поздравлении Аталанты (видео)

Клуб поздравил болельщиков с католическим Рождеством.

"Аталанта" опубликовала поздравление фанатов клуба с Рождеством.

Видео появилось на официальном Twitter-аккаунте итальянского клуба.

Участие в поздравлении принял украинский полузащитник Руслан Малиновский. Футболист сборной Украины в образе Санта-Клауса произнес на русском "Всем счастливого Рождества".

Каждый игрок говорил поздравление на своем родном языке.

В нынешнем сезоне на счету украинского хавбека 21 матч, 3 гола и 2 ассиста за "Аталанту" во всех турнирах.

"Аталанта" набрала 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Серии A. Также команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов из группы с донецким "Шахтером".

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский помог "Аталанте" нанести "Милану" унизительное поражение.