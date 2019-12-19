"Я патриот, и это не преступление": Зозуля сделал заявление после инцидента с фанатами

Украинский футболист прокомментировал скандал с оскорблениями со стороны фанатов в Испании.

Нападающий Роман Зозуля выступил с заявлением после нового витка скандала с травлей со стороны фанатов "Райо Вальекано", которые считают украинца нацистом.

Об этом Зозуля сказал на специальной пресс-конференции, передает Marca.

"Я всего лишь футболист и я аполитичен. Меня называют расистом, но мой лучший друг - темнокожий Жереми Бела. Я получил поддержку от президента своей страны. Стал бы он поддерживать меня, будь я нацистом? Они говорят, что у меня есть тату с какой-то символикой, но это не так, можете спросить моих партнеров по команде, которые видят меня каждый день", - сказал Зозуля.

Форвард объяснил, что помогал украинским военным:

"Украина находится в состоянии войны. Многие люди занимаются волонтерством и принимают участие в гуманитарных акциях, покупая медицинские препараты, еду и одежду, помогая больницам. Вместе с командой мы посещали военных на фронте, чтобы, будучи патриотами, поддержать их. Мы стремимся спасать жизни и мы никогда не покупаем оружие. Я патриот, и это не преступление".

Читайте также"Ты настоящий патриот": Зеленский поддержал Зозулю после скандала с оскорблениями

По словам Зозули, конфликт с ультрас "Райо Вальекано" возник из-за того, что они поддерживают террористов так называемой "ДНР":

"Когда я переходил в "Райо Вальекано", фаны мне сказали, что я не смогу играть за них, потому что я фашист. Я ничего не понял. Фаны сказали мне, что это потому, что я поддерживаю украинскую армию, а они - на противоположной стороне. Шестеро из их группы воевало на Донбассе против Украины. Они видят во мне врага, фашиста, нациста и расиста. Я хотел объяснить им, что я не являюсь таковым, но они не хотели со мной разговаривать".

"Все, что они говорят обо мне - это неправда. Я всего лишь футболист и патриот своей страны. Сейчас я просто устал от этой ситуации и хочу, чтобы это все прекратилось. Испания - мой второй дом. И я хочу оставаться здесь с миром", - добавил форвард.

Напомним, матч чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули.

УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Райо Вальекано" призвал полицию найти фанатов, которые оскорбляли Зозулю.