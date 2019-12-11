Шахтер уступил Аталанте и вылетел в Лигу Европы

"Горнякам" не удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

11 декабря донецкий "Шахтер" в Харькове играл с итальянской "Аталантой" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Луиша Каштру потерпела поражение со счетом 0:3.

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В первом тайме итальянцы чаще владели мячом и могли забивать, когда ошибся Исмаили, а Гомес оказался один на один с вратарем и отдал мяч на партнера, который через еще одну передачу оказался у Пашалича, но тот уже был под острым углом и пробил в руки Пятову.

На 15-й минуте Коваленко завершил контратаку "горняков" точным ударом и сумел забить, но арбитр зафиксировал офсайд у Тете. Ближе к концу тайма "Шахтер" перехватил инициативу и даже мог забить на 37-й минуте, когда Тете классно навесил, а Мораес пробивал головой под перекладину - Голлини спас гостей.

Во втором тайме "Шахтер" играл осторожно, отталкиваясь от результата матча "Динамо" Загреб - "Манчестер Сити", где побеждали англичане. Однако на 65-й минуте итальянцы сумели выйти вперед. Муриэль отдал тонкий пас на Гомеса, а капитан гостей выдал передачу на Кастаня - тот со второй попытки переиграл Пятова. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, а затем VAR засчитал забитый мяч - ногу на линии задержал Кривцов.

Луиш Каштру выпустил на поле "джокера" Манора Соломона и "горняки" пытались идти вперед и спасти ничью, которая могла принести команде выход в плей-офф. Однако сделать этого не удалось. На 77-й минуте Додо получил вторую желтую за отмашку от соперника и был удален, после чего итальянцы добили "горняков": Степаненко нарушил правила, Малиновский подал со штрафного, а Пашалич подправил мяч в ворота.

"Шахтер" продолжил атаковать и самым реальным шансом был удар Исмаили, после которого голкипер коснулся мяча и перевел его в перекладину ворот.

Перед финальным свистком точку поставил Госенс, который воспользовался неудачной скидкой мяча Пятову от Степаненко и в падении отправил мяч в сетку.

"Шахтер" - "Аталанта" - 0:3

Голы: Кастань, 68, Пашалич, 80, Госенс, 90+4

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко (Соломон, 71), Тете (Марлос, 59), Мораес

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Паломино, Масьелло (Малиновский, 60), Госенс, Фройлер, де Рон, Кастань, Пашалич, Гомес (Хатебор, 90), Муриэль (Ибаньес, 71)

Предупреждения: Муриэль, Фройлер, Ибаньес - Алан Патрик, Додо

Удаление: Додо, 77

В параллельном матче группы C "Динамо" Загреб уступило "Манчестер Сити" со счетом 1:4. Таким образом, "Шахтер" набрал 6 очков и остался на третьей строчке, которая позволит команде Каштру весной выступить в Лиге Европы. В плей-офф ЛЧ вышли "Ман Сити" и "Аталанта".

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