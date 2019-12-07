Бавария заинтересовалась молодым талантом Шахтера

Мюнхенский клуб нацелился на бразильца Тете.

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в подписании бразильского вингера "Шахтера" Тете.

Об этом стало известно сайту Sport Arena.

По информации источника, представители "Баварии" уже выходили на "горняков" по вопросу возможного трансфера Тете. Подробности переговоров пока неизвестны.

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Ранее агент Тете Пабло Буэно заявил, что "Шахтер" не отпустит игрока менее чем за 50 миллионов евро.

Напомним, 19-летний Тете выступает за "Шахтер" с февраля этого года. Футболист перешел из "Гремио" за 15 миллионов евро. Контракт бразильца рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне Тете забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи в 16 матчах за "Шахтер".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в услугах Тете заинтересован "Милан".