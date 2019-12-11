Гент - Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

Украинцы завершат еврокубковый путь поединком в Бельгии.

В четверг, 12 декабря, в шестом туре группового этапа Лиги Европы "Александрия" сыграет на выезде с бельгийским "Гентом".

Читайте такжеГент - Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Начало поединка - в 22:00.

Прямая трансляция матча "Гент" - "Александрия" будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Напомним, украинский клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф, набрав в пяти матчах только 3 очка. В то же время "Гент" уже вышел в плей-офф и также не имеет турнирной мотивации.

Во втором туре команды встречались во Львове и поединок завершился вничью - 1:1.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА назначил арбитров на матчи украинских клубов в еврокубках.