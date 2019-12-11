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Гент - Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

16:53, 11 декабря 2019
Футбол
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Первый матч команд завершился вничью / REUTERS

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Начало поединка - в 22:00.

Прямая трансляция матча "Гент" - "Александрия" будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Напомним, украинский клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф, набрав в пяти матчах только 3 очка. В то же время "Гент" уже вышел в плей-офф и также не имеет турнирной мотивации.

Во втором туре команды встречались во Львове и поединок завершился вничью - 1:1.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА назначил арбитров на матчи украинских клубов в еврокубках.

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Теги: #Лига Европы#Александрия