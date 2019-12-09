Украинский нападающий Кравец отметился победным голом за турецкий клуб (видео)
23:34, 09 декабря 2019Футбол
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Артем Кравец стал героем матча в составе "Кайсериспора".
Кравец провел третий матч в сезоне / фото: twitter.com/kayserisporfk
Украинский нападающий Артем Кравец отличился за "Кайсериспор" в матче 14-го тура чемпионата Турции против "Ризеспора".
Украинец провел на поле всю игру, а на девятой минуте забил гол, когда завершил контратаку ударом в касание.
"Кайсериспор" в итоге победил со счетом 1:0.
Для Кравца этот матч стал только третьим в сезоне, а гол - вторым. Ранее украинец не выходил на поле после операции по удалению спинной грыжи, которую перенес в первой половине сентября.
Напомним, 30-летний Кравец выступает за "Кайсериспор" с января 2018 года.
УНИАН ранее сообщал о том, что экс-капитан "Динамо" впервые отличился голом в Турции.
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