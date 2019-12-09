Украинский нападающий Кравец отметился победным голом за турецкий клуб (видео)

Артем Кравец стал героем матча в составе "Кайсериспора".

Украинский нападающий Артем Кравец отличился за "Кайсериспор" в матче 14-го тура чемпионата Турции против "Ризеспора".

Украинец провел на поле всю игру, а на девятой минуте забил гол, когда завершил контратаку ударом в касание.

"Кайсериспор" в итоге победил со счетом 1:0.

Для Кравца этот матч стал только третьим в сезоне, а гол - вторым. Ранее украинец не выходил на поле после операции по удалению спинной грыжи, которую перенес в первой половине сентября.

Напомним, 30-летний Кравец выступает за "Кайсериспор" с января 2018 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-капитан "Динамо" впервые отличился голом в Турции.