Экс-капитан Динамо впервые отличился голом в Турции (видео)

Украинский защитник помог своей команде одержать победу.

Защитник "Ризеспора" Николай Морозюк забил свой первый гол за клуб турецкой Суперлиги.

В матче 1/16 финала Кубка Турции "Ризеспор" встречался с "Самсунспором", представляющим третий дивизион чемпионата Турции.

Морозюк, который является капитаном команды, открыл счет на 18-й минуте красивым ударом со штрафного. Казалось, что украинец подал на партнеров, но мяч в итоге никого не зацепил и оказался в сетке ворот.

"Ризеспор" в итоге одержал победу на своем поле со счетом 3:2. Команды проведут ответный поединок 17 декабря.

31-летний украинец провел уже 27-й матч за "Ризеспор" и ранее сделал два ассиста. С 2015-го по 2019 год Морозюк защищал цвета киевского "Динамо", Также на его счету 13 матчей и один гол за сборную Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский нападающий Кравец забил дебютный гол в сезоне за турецкий клуб.