Экс-капитан Динамо впервые отличился голом в Турции (видео)
Защитник "Ризеспора" Николай Морозюк забил свой первый гол за клуб турецкой Суперлиги.
В матче 1/16 финала Кубка Турции "Ризеспор" встречался с "Самсунспором", представляющим третий дивизион чемпионата Турции.
Морозюк, который является капитаном команды, открыл счет на 18-й минуте красивым ударом со штрафного. Казалось, что украинец подал на партнеров, но мяч в итоге никого не зацепил и оказался в сетке ворот.
"Ризеспор" в итоге одержал победу на своем поле со счетом 3:2. Команды проведут ответный поединок 17 декабря.
31-летний украинец провел уже 27-й матч за "Ризеспор" и ранее сделал два ассиста. С 2015-го по 2019 год Морозюк защищал цвета киевского "Динамо", Также на его счету 13 матчей и один гол за сборную Украины.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинский нападающий Кравец забил дебютный гол в сезоне за турецкий клуб.