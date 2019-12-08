Шевченко назвал топ-5 самых прогрессирующих футболистов сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал пятерых игроков национальной команды, которые добились наибольшего прогресса.
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Специалист рассказал об этом в эфире программы "Профутбол".
"Если брать линию обороны - Матвиенко, Миколенко. Два молодых футболиста, которые начали еще играть отбор на ЧМ, а кто-то начинал уже с Лиги наций. Они выросли сразу же очень сильно.
Зинченко - огромный рост. Во-первых, он выиграл конкуренцию в "Ман Сити", в топ-команде. Мы понимаем, что, играя в топ-клубе, он получает огромный опыт. Он не просто вырос, он вырос как игрок, как личность, он берет на себя ответственность.
Малиновский - его трансформация буквально за два года. Он стал лидером в Бельгии, лучшим игроком своей команды, выиграл чемпионат, уехал в хорошую команду в Италию. Игрок Лиги чемпионов.
И, конечно, Яремчук. Понимаю, что у него были сложности в "Динамо". Парень уехал, поменял страну, приспособился, где-то начал набирать свой багаж знаний, уверенности. Смотря на него, всегда видели в нем огромную перспективу", - отметил Шевченко.
Напомним, сборная Украины сыграет на Евро-2020 в группе C с Нидерландами и Австрией. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги наций.
УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины отказалась от товарищеского матча с Ирландией.