Шевченко назвал топ-5 самых прогрессирующих футболистов сборной Украины

Наставник национальной команды доволен развитием молодых игроков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал пятерых игроков национальной команды, которые добились наибольшего прогресса.

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Специалист рассказал об этом в эфире программы "Профутбол".

"Если брать линию обороны - Матвиенко, Миколенко. Два молодых футболиста, которые начали еще играть отбор на ЧМ, а кто-то начинал уже с Лиги наций. Они выросли сразу же очень сильно.

Зинченко - огромный рост. Во-первых, он выиграл конкуренцию в "Ман Сити", в топ-команде. Мы понимаем, что, играя в топ-клубе, он получает огромный опыт. Он не просто вырос, он вырос как игрок, как личность, он берет на себя ответственность.

Малиновский - его трансформация буквально за два года. Он стал лидером в Бельгии, лучшим игроком своей команды, выиграл чемпионат, уехал в хорошую команду в Италию. Игрок Лиги чемпионов.

И, конечно, Яремчук. Понимаю, что у него были сложности в "Динамо". Парень уехал, поменял страну, приспособился, где-то начал набирать свой багаж знаний, уверенности. Смотря на него, всегда видели в нем огромную перспективу", - отметил Шевченко.

Напомним, сборная Украины сыграет на Евро-2020 в группе C с Нидерландами и Австрией. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги наций.

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины отказалась от товарищеского матча с Ирландией.