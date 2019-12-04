Есть два других варианта: сборная Украины отказалась от товарищеского матча с Ирландией

УАФ ищет соперника для товарищеского матча сборной перед чемпионатом Европы.

Тренерский штаб сборной Украины отказался от варианта проведения товарищеского матча со сборной Ирландии перед Евро-2020.

Об этом сообщает Sport Arena.

Украина и Ирландия вели переговоры о проведении матча 2 июня, однако тренерский штаб сборной Украины не устроил вариант с матчем против ирландцев.

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По данным источника, Шевченко хотел бы видеть соперником украинской сборной либо команду Уэльса, либо команду Венгрии.

Напомним, перед Евро-2020 сборная Украины проведет два спарринга: 2 и 7 июня. Соперник на второй контрольный матч пока также неизвестен.

Ранее стало известно, что в марте команда Андрея Шевченко проведет товарищеские матчи с действующим чемпионом мира Францией (27 марта) и Польшей (30 марта) Оба поединка пройдут на выезде.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно расписание матчей сборной Украины на Евро-2020.