Украина - в третьей: УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Лиги наций 2020-2021
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций 2020-2021.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
В Лиге наций сыграют 55 сборных, которые по итогам выступления в первом розыгрыше ЛН были разбиты на четыре дивизиона.
Сборная Украины, которая получила право играть в Лиге А, оказалась в третьей корзине.
Лига A
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия,
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Лига B
Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
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Лига C
Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Лига D
Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Жеребьевка Лиги наций пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме.
Напомним, победителем первого в истории розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.
Ранее УНИАН сообщал о результатах жеребьевки финальной части Евро-2020.