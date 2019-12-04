Украина - в третьей: УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Лиги наций 2020-2021

Сборная Украины во втором в истории розыгрыше Лиги наций выступит в Дивизионе А.

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций 2020-2021.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В Лиге наций сыграют 55 сборных, которые по итогам выступления в первом розыгрыше ЛН были разбиты на четыре дивизиона.

Сборная Украины, которая получила право играть в Лиге А, оказалась в третьей корзине.

Лига A

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия,

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

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Лига C

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Жеребьевка Лиги наций пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме.

Напомним, победителем первого в истории розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

Ранее УНИАН сообщал о результатах жеребьевки финальной части Евро-2020.