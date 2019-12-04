Оговорился и выругался: Гвардиола перепутал свою нынешнюю команду с бывшей (видео)

Главный тренер "Манчестер Сити" допустил забавную оговорку во время пресс-конференции.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола забавно оговорился на пресс-конференции после матча АПЛ против "Бернли".

Испанский специалист, говоря о достоинствах полузащитника Родри, вместо "Манчестер Сити" сказал "Бавария", таким образом, перепутав свой нынешний клуб с бывшим. После этого Гвардиола хлопнул себя по лбу, выругался и исправился.

"Я думаю, что "Бавария" Мюнхен"... Какая еще "Бавария"? "Ман Сити" купил! "Бавария Мюнхен", какого ***? "Ман Сити"! Даже не знаю, о чем я думал", - сказал Гвардиола.

Напомним, Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. До этого на протяжении трех лет он работал в "Баварии".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "из уважения к "Шахтеру" Гвардиола в последнем туре Лиги чемпионов пообещал сыграть на победу.