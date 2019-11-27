"Из уважения к Шахтеру": Гвардиола пообещал сыграть на победу в последнем туре ЛЧ

Главный тренер Манчестер Сити подчеркнул, что против "горняков" его команде было нелегко.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после ничьей против "Шахтера" в пятом туре группового этапа ЛЧ (1:1), которая позволила "горожанам" досрочно выйти в плей-офф, отметил силу "горняков", а также дал обещание на шестой тур.

Испанского специалиста цитирует официальный сайт "Шахтера".

"Я много раз играл против "Шахтера" - "Барселоной", "Баварией" и "Сити". Они всегда на вершине в Украине, а Украина квалифицировалась на Евро. В этом клубе много талантливых бразильцев, так что с ними нелегко. Кто-то скажет: о, "Шахтер" хорошо играет… Мы знали это. Повторюсь, мы были намного лучше во втором тайме, чем в первом. При этом оппонент оборонялся достаточно глубоко и мог быть опасен в контратаке", - сказал Гвардиола.

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Гвардиола также подчеркнул, что использует ротацию в заключительном туре группового этапа ЛЧ в матче против "Динамо" Загреб. При этом, несмотря на досрочный выход в плей-офф, по словам тренера, "Сити" отправится в Хорватию, чтобы выиграть:

"Естественно, отправимся в Загреб с намерением победить. Из уважения к "Шахтеру" и "Аталанте" мы должны это сделать".

Напомним, после пяти туров у "Ман Сити" - 11 очков, у "Шахтера" - 6, у загребского "Динамо" - 5, а у "Аталанты" - 4. Судьба второго места в группе решится в последнем туре.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" уступал в Манчестере, однако сумел свести матч вничью.