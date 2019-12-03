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Слабое утешение: Роналду получил приз лучшему футболисту чемпионата Италии (фото)

09:56, 03 декабря 2019
Футбол
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Криштиану Роналду / REUTERS

Лучшим игроком Серии А был признан нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Также он стал лучшим форвардом турнира, опередив Дувана Сапату из "Аталанты" и Фабио Квальяреллу из "Сампдории".

Стоит отметить, что португалец ради этого события отказался присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча"-2019. Там Роналду попал в четверку главных претендентов, но приз достался форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

Таким образом, Месси получил свой шестой "Золотой мяч" и опередил на один приз Роналду, у которого осталось пять наград от France Football.

УНИАН ранее сообщал о том, что вратарь сборной Украины посетил церемонию вручения Золотого мяча.

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Теги: #Ювентус#Криштиану Роналду