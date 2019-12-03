Слабое утешение: Роналду получил приз лучшему футболисту чемпионата Италии (фото)

Португальца не было на церемонии вручения "Золотого мяча".

Накануне состоялась церемония вручения призов Gran Galà del Calcio лучшим игрокам, тренерам и судьям чемпионата Италии по итогам сезона-2018/19.

Лучшим игроком Серии А был признан нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Также он стал лучшим форвардом турнира, опередив Дувана Сапату из "Аталанты" и Фабио Квальяреллу из "Сампдории".

Стоит отметить, что португалец ради этого события отказался присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча"-2019. Там Роналду попал в четверку главных претендентов, но приз достался форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

Таким образом, Месси получил свой шестой "Золотой мяч" и опередил на один приз Роналду, у которого осталось пять наград от France Football.

УНИАН ранее сообщал о том, что вратарь сборной Украины посетил церемонию вручения Золотого мяча.