Слабое утешение: Роналду получил приз лучшему футболисту чемпионата Италии (фото)
Накануне состоялась церемония вручения призов Gran Galà del Calcio лучшим игрокам, тренерам и судьям чемпионата Италии по итогам сезона-2018/19.
Лучшим игроком Серии А был признан нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Также он стал лучшим форвардом турнира, опередив Дувана Сапату из "Аталанты" и Фабио Квальяреллу из "Сампдории".
⚠ #UltimOra@GranGalaAIC— Sky Sport (@SkySport) 2 декабря 2019 г.
🏆 #CristianoRonaldo miglior giocatore della #SerieA
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Стоит отметить, что португалец ради этого события отказался присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча"-2019. Там Роналду попал в четверку главных претендентов, но приз достался форварду "Барселоны" Лионелю Месси.
Таким образом, Месси получил свой шестой "Золотой мяч" и опередил на один приз Роналду, у которого осталось пять наград от France Football.
УНИАН ранее сообщал о том, что вратарь сборной Украины посетил церемонию вручения Золотого мяча.