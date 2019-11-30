УПЛ: Днепр-1 без проблем разобрался со Львовом

Днепряне забили по голу в каждом тайме.

В 16-м туре украинской Премьер-лиги "Львов" принимал "Днепр-1".

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Гости одержали победу со счетом 2:0 и взяли реванш за поражение в первом круге.

Уже на 15-й минуте Коркишко после подачи со штрафного удачно сыграл на подборе и с помощью рикошета от защитника отправил мяч в сетку ворот.

"Львов" имел шанс сравнять счет, когда Шина получил пас от Ренана, но не сумел переиграть вратаря. В дальнейшем днепряне контролировали ситуацию и ждали своего шанса на контратаках.

Забить во второй раз и поставить точку "Днепру-1" удалось на 61-й минуте: Снижко сыграл на подборе после подачи углового и отправил мяч на Когута, который переиграл вратаря.

ПФК "Львов" - "Днепр-1" - 0:2

Голы: Коркишко, 15, Когут, 61

ПФК "Львов": Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Татарков, Приймак (Богунов, 46), Мартан (Зубков, 72), Педро, Шина, Пернамбуко (Велвес, 77), Ренан

"Днепр-1": Юрчук, Лопыренок, Гуйе, Логинов, Шаповал, Снижко (Вакулко, 79), Кравченко, Коркишко, Когут (Чичиков, 85), Булеца, Супряга (Назаренко, 74)

Предупреждения: Приймак - Супряга, Лопыренок

"Днепр-1" набрал 18 очков и временно поднялся на шестую строчку в турнирной таблице УПЛ. У "Львова" остается 11 пунктов и предпоследнее место.

УНИАН ранее сообщал, что "Заря" дома победила "Карпаты".