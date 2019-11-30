Премьер-лига: Заря продлила безвыигрышную серию Карпат (видео)
В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги "Заря" принимала "Карпаты". Встреча завершилась победой хозяев поля.
На 54-й минуте Виталий Вернидуб вывел "Зарю" вперед, замкнув головой подачу с углового. На 87-й минуте Назарий Русин удвоил перевес хозяев поля.
"Заря" набрала 31 очко и после своего матча поднялась на второе место в таблице УПЛ.
Безвыигрышная серия "Карпат" теперь насчитывает девять матчей кряду. В предыдущий раз львовяне побеждали еще 14 сентября, когда обыграли "Ворсклу".
"Заря" - "Карпаты" - 2:0
Голы: Вернидуб, 55, Русин, 87
"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Вернидуб (Чеберко, 88), Михайличенко, Иванисеня, Леднев, Юрченко (Хомченовский, 79), Кочергин, Русин, Кабаев (Лунев, 77).
"Карпаты": Кудрик, Веремеенко (Гуцуляк, 79), Кучер, Вакуленко, Мартинс (Якимец, 75), Клец, Назарина, Ди Франко, Лях, Бойчук, Деда (Лейоус, 63).
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