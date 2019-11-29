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Двое футболистов Динамо вошли в символическую сборную тура Лиги Европы (фото)

13:57, 29 ноября 2019
Футбол
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Цыганков отличился голом / фото: ФК Динамо

Полузащитники киевского "Динамо" Виктор Цыганков и Беньямин Вербич вошли в символическую сборную пятого тура группового этапа Лиги Европы.

В рамках тура динамовцы гостили в Швеции у "Мальме" и потерпели поражение со счетом 3:4. Цыганков и Вербич записали на свой счет по одному голу. Стоит отметить, что ни одного представителя "Мальме" в символической сборной не оказалось.

Состав команды недели ЛЕ: Соммер ("Боруссия" М), Джанер ("Бешикташ"), Меркис (АПОЭЛ), Роко ("Бешикташ"), Секейра ("Брага"), Цыганков ("Динамо"), Фернандеш ("Спортинг"), Пеллегрини ("Рома"), Вербич ("Динамо"), Морелос ("Рейнджерс"), Абубакар ("Порту").

twitter.com/EuropaLeague

Заключительный матч группового этапа "Динамо" проведет 12 декабря дома против швейцарского "Лугано". Только победа позволит киевскому клубу выйти в плей-офф Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Теги: #Динамо#футбол#Лига Европы