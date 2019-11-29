Двое футболистов Динамо вошли в символическую сборную тура Лиги Европы (фото)

УЕФА отметил выступление вингеров киевлян, несмотря на поражение.

Полузащитники киевского "Динамо" Виктор Цыганков и Беньямин Вербич вошли в символическую сборную пятого тура группового этапа Лиги Европы.

В рамках тура динамовцы гостили в Швеции у "Мальме" и потерпели поражение со счетом 3:4. Цыганков и Вербич записали на свой счет по одному голу. Стоит отметить, что ни одного представителя "Мальме" в символической сборной не оказалось.

Состав команды недели ЛЕ: Соммер ("Боруссия" М), Джанер ("Бешикташ"), Меркис (АПОЭЛ), Роко ("Бешикташ"), Секейра ("Брага"), Цыганков ("Динамо"), Фернандеш ("Спортинг"), Пеллегрини ("Рома"), Вербич ("Динамо"), Морелос ("Рейнджерс"), Абубакар ("Порту").

Заключительный матч группового этапа "Динамо" проведет 12 декабря дома против швейцарского "Лугано". Только победа позволит киевскому клубу выйти в плей-офф Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы.