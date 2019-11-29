"Сумели дать бой": тренер Александрии похвалил футболистов после поражения от Вольфсбурга

Владимир Шаран считает, что команда провела игру на хорошем уровне.

Наставник "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором украинская команда дома уступила "Вольфсбургу" - 0:1.

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Специалиста цитирует zbirna.com.

"Считаю, что мы сумели дать бой "Вольфсбургу", хотя трансферная стоимость его игроков значительно выше чем у "Александрии". Если мы в чем-то и уступили гостям, так только в технике и опыте. Кстати, у "Вольфсбурга" целая группа игроков ростом под два метра, но мои подопечные в единоборствах им не проиграли.

Досадно, что судьбу противостояния решил единственный мяч, забитый с пенальти. Я не могу утверждать, что в этом игровом эпизоде не было нарушения правил, однако сегодня симпатии арбитров, все же, были на стороне немецкой команды", - отметил Шаран.

Также главный тренер сообщил, что президент "Александрии" решил выделить премиальные игрокам:

"Александрии" имела кадровые проблемы, но, на мой взгляд, своей самоотверженностью нам удалось нивелировать отсутствие нескольких ключевых исполнителей. Не удивительно, что, несмотря на поражение, президент нашего клуба в раздевалке после матча поблагодарил ребят и сказал, что они получат премиальные".

В заключительном туре "Александрия" 12 декабря на выезде сыграет с "Гентом". При этом команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" уступило "Мальме" в Швеции.